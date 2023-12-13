Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Kentte 18 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 2 adreste M.K, Z.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, 9 mm'lik 42 tabanca fişeği ile 332 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Erzincan'da kanaat önderler...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Erzincan'da kanaat önderler...
        Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
        Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
        Erzincan'daki fabrikada atık orman ürünleri "pelet" ile ekonomiye kazandırı...
        Erzincan'daki fabrikada atık orman ürünleri "pelet" ile ekonomiye kazandırı...
        Erzincan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Erzincan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Erzincan'da park halindeki hafif ticari araç yandı
        Erzincan'da park halindeki hafif ticari araç yandı