Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Valisi Aydoğdu, merhum Yazıcıoğlu'nun makam aracını "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandı:

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte uzun yıllar valilik yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Valisi Aydoğdu, merhum Yazıcıoğlu'nun makam aracını "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte uzun yıllar valilik yapan merhum Recep Yazıcıoğlu’nun makam aracını Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandı.

        Erzincan’da 1991-1999 yıllarında görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı ve bakımı yapılan makam aracının direksiyonuna geçen Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte tur attı.

        Ferdi Tayfur’un "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandığı araçla demirciler ve bakırcılar sitesine giden Aydoğdu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Aydoğdu, bu anları, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

        "Bugün, hafızalarımızda derin izler bırakan rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun bir zamanlar makam aracı olarak kullandığı Mitsubishi ciple şehir turuna çıktık. Makam aracımızı bulduk ve eski günlerin hatırasıyla yeniden birleştik. Geçmişin ruhunu hissetmek, onun yollarını tekrar tecrübe etmek, bize sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe dair umutları da hatırlattı. Eskileri yad ederken, tarihle bağımızı yeniden kurduğumuz bu özel an, bizde derin bir duygusal yankı uyandırdı. Recep Yazıcıoğlu’nun mirası, onun kullandığı bu araçla sokaklarda dolaşırken, bizlere liderlik, cesaret ve hizmetin zamanı aşan değerlerini bir kez daha hatırlattı. Tekrardan Allah rahmet etsin. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Bir kez daha anladık ki, kalıcı olan sadece kalbe dokunmak ve iyilikler." sözleri ile paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen öğrenciler kayak yapmayı öğreniyor
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen öğrenciler kayak yapmayı öğreniyor
        AK Parti'nin Erzincan ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Erzincan ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Erzincan Valisi Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerin...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerin...
        Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan tıp fakültesi öğrencisi hayatını k...
        Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan tıp fakültesi öğrencisi hayatını k...
        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı