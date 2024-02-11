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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:01
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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki umuma açık yerlerde, ana arter, cadde ve sokaklarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Uygulama kapsamında 42 ekipteki 120 personelle 3 bin 567 kişi, 332 araç ve 91 umuma açık iş yeri incelendi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Ekipler, 1,69 gram narkotik madde ile 3 kesici alet ele geçirdi.

        Ayrıca 3 kişiye trafik ve idari para cezası olmak üzere toplam 53 bin 383 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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