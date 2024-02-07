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        Durdurulan araçta 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        ERZİNCAN'da  uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:30
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        Durdurulan araçta 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        ERZİNCAN'da  uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce yapılan ortak çalışmada; uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Polisler, araçta zulalanmış halde 55 kilo 428 gram uyuşturucu madde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y.  çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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