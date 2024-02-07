Durdurulan araçta 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ERZİNCAN'da uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.
ERZİNCAN'da uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce yapılan ortak çalışmada; uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Polisler, araçta zulalanmış halde 55 kilo 428 gram uyuşturucu madde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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