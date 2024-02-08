Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkisinde 8 Şubat'ta E.T.K'nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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