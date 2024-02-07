Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları paramotora çift katlı ranza entegre edip uçtu

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu iki arkadaş, paramotora çift katlı ranza entegre edip karla kaplı manzarada uçuş yaptı.

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval ile arkadaşı, kentteki demirci ustalarının desteğiyle hazırladıkları çift katlı ranzayı paramotora entegre etti.

Daha sonra ranzalı paramotoru Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne çıkaran iki arkadaş, buradan uçuşa geçti.

Yaklaşık 3 bin rakıma kadar yükselen Kaval ve arkadaşı, kayak merkezindeki Arduçlu Gölü ve karla kaplı Erzincan manzarasını "havada yatak keyfi" yaparak izledi.

Yarım saatlik uçuşun ardından iki arkadaş, Arduçlu Gölü kenarına iniş yaptı.