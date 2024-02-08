Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 02:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 02:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        E.T.K’nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkisinde A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobille çarpıştı.

        İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan E.T.K, A.T ile Y.S. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Y.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?

        Benzer Haberler

        Durdurulan araçta 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Durdurulan araçta 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Zemindeki ses dalgalarının hızı ölçülerek olası depremlerin yıkıcı etkisi a...
        Zemindeki ses dalgalarının hızı ölçülerek olası depremlerin yıkıcı etkisi a...
        Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları paramotora çift katlı ranza entegre ed...
        Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları paramotora çift katlı ranza entegre ed...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ergan Dağı'nda 'yarasa adam uçuşu' nefes kesti
        Ergan Dağı'nda 'yarasa adam uçuşu' nefes kesti