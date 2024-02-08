Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
E.T.K’nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkisinde A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobille çarpıştı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan E.T.K, A.T ile Y.S. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Y.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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