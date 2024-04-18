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        Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

        Erzincan'da aracında 523 gram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:25
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        Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi
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        Erzincan'da aracında 523 gram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 523 gram skunk maddesi ele geçirildi, araçtaki S.P. polislerce gözaltına alındı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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