Erzincan'ın yöresel lezzetleri doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde tanıtıldı

Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde, "48. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 40 metre yüksekten dökülen şelalenin olduğu bölgede kurulan stantlarda, coğrafi tescil alan Kemah tuzu, kesme kadayıf, bal ve peynir gibi birçok ürünün yanı sıra yöresel yemekler tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği etkinliklerde, ayrıca kentin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da sergilendi.

Vali Hamza Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin kentin güzelliklerine sahip çıkmasını istedi.

Kültürel mirasın öneminden bahseden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bir şehir kendi kültürüne, kendi geleneklerine ve özüne ne kadar sahip çıkarsa, o kadar evrensel olur. Onun için ben öncelikle geçmişten bugüne Erzincan’ın yöresel yemeklerini bugünlere taşıyan ve emeği geçin herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kültür dediğimiz şeyi bugün hayatımızda yaşıyorsak ve yaşamımızın bir parçasıysa, evimizin içindeyse, onu bir kültür olarak kabul edebiliriz. Yapılan yemeklerin şehir içinde ve şehir dışından gelenlere muhakkak tattırmak zorundayız. Çünkü eğer bir şey geleceğe taşınıyorsa, yeni nesiller tarafından da kavranıyorsa, bunun aktarımı o zaman oluyor. Sloganımız şu ‘Değişerek devam edeceğiz, aynı zamanda devam ederek değişeceğiz.' "