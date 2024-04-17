Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.Ö'nün (65) kullandığı 24 AAL 057 plakalı otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. (35) idaresindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri S.E. (32), E.N.Ç. (23), hasta E.Z.C. (33) ve refakatçi F.N.C. (21) yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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