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        Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:28
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        Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.Ö'nün (65) kullandığı 24 AAL 057 plakalı otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. (35) idaresindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri S.E. (32), E.N.Ç. (23), hasta E.Z.C. (33) ve refakatçi F.N.C. (21) yaralandı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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