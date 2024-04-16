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        Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda madalya alan sporcular törenle karşılandı

        Türkiye'ye Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda çiftlerdeki ilk madalyasını kazandıran milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:48
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        Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda madalya alan sporcular törenle karşılandı
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        Türkiye'ye Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda çiftlerdeki ilk madalyasını kazandıran milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

        Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyona sonrası memleketine dönen Erçetin ve İnci, Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcuların aileleri, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

        Sporcular havalimanı gelişlerinde Türk bayrakları, çiçekler ve meşalelerle karşılandı.

        Vali Aydoğdu, 8-14 Nisan'da Almanya’da gerçekleştirilen şampiyonada sporcuların tarih yazdığını söyledi.

        Çift kadınlarda ilk defa ülkemize bronz madalya kazandıran milli sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Vali Aydoğdu, sporcuların başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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