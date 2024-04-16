Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda madalya alan sporcular törenle karşılandı

Çift kadınlarda ilk defa ülkemize bronz madalya kazandıran milli sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Vali Aydoğdu, sporcuların başarılarının devamını diledi.

Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyona sonrası memleketine dönen Erçetin ve İnci, Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcuların aileleri, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

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