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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:52
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler çalışma kapsamında kentte Z.K’ye ait bir depoda yaptıkları aramada gümrük kaçağı oldukları belirlenen 4 bin 570 paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli Z.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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