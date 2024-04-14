Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler çalışma kapsamında kentte Z.K’ye ait bir depoda yaptıkları aramada gümrük kaçağı oldukları belirlenen 4 bin 570 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.K. hakkında adli işlem başlatıldı.