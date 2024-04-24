Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

Öte yandan, operasyonlarda 6 bin lira adli para cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şüpheli de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bu kapsamda uygulama ve belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan 2 ay 15 gün ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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