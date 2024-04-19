Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        İliç'teki altın madeninde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Adnan Keklik'in (42) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İliç'teki altın madeninde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Adnan Keklik’in (42) cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden Uğur Yıldız’ın (32) da 5 Nisan’da cenazesine ulaşılmıştı.

        İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir pikap bulunurken, 5 Nisan günü de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugün de bir işçinin cansız bedeni bulundu. Toprak altından cenazesi çıkarılan işçinin evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik olduğu belirlendi. İliç ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen Keklik'in burada toprağa verileceği öğrenildi.

        BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan b...
        GÜNCELLEME - Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan b...
        Erzincan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Erzincan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Erzincan'ın Kargın beldesindeki 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi
        Erzincan'ın Kargın beldesindeki 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi
        Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi
        Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi
        Erzincan'ın yöresel lezzetleri doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde tanıtıld...
        Erzincan'ın yöresel lezzetleri doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde tanıtıld...
        Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı