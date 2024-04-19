İliç'teki altın madeninde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Adnan Keklik’in (42) cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden Uğur Yıldız’ın (32) da 5 Nisan’da cenazesine ulaşılmıştı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir pikap bulunurken, 5 Nisan günü de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugün de bir işçinin cansız bedeni bulundu. Toprak altından cenazesi çıkarılan işçinin evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik olduğu belirlendi. İliç ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen Keklik'in burada toprağa verileceği öğrenildi.