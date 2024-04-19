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        Erzincan'ın Kargın beldesindeki 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi

        Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yaşayan 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:17
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        Erzincan'ın Kargın beldesindeki 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi
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        Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yaşayan 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hamza Aydoğdu, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Kargın Beldesi Fahriye Gültekin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gizem Gündoğdu ile Seda Nur Öner’den, öğrencilerinin hiç sinemaya gitmediğini öğrendi.

        Vali Aydoğdu'nun talimatıyla daha önce sinemaya gitmeyen 40 öğrenci, beldeden alınıp kent merkezine getirildi.

        Şehir gezisi sonrası sinemada film izleyen öğrenciler, Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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