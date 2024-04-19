Erzincan'ın Kargın beldesindeki 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yaşayan 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yaşayan 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hamza Aydoğdu, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Kargın Beldesi Fahriye Gültekin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gizem Gündoğdu ile Seda Nur Öner’den, öğrencilerinin hiç sinemaya gitmediğini öğrendi.
Vali Aydoğdu'nun talimatıyla daha önce sinemaya gitmeyen 40 öğrenci, beldeden alınıp kent merkezine getirildi.
Şehir gezisi sonrası sinemada film izleyen öğrenciler, Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.
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