Erzincan'ın Kargın beldesindeki 40 öğrenci ilk kez sinemada film izledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hamza Aydoğdu, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Kargın Beldesi Fahriye Gültekin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gizem Gündoğdu ile Seda Nur Öner’den, öğrencilerinin hiç sinemaya gitmediğini öğrendi.

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