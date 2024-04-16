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        Erzincan'da çıkan arazi yangını söndürüldü

        Erzincan'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:12
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        Erzincan'da çıkan arazi yangını söndürüldü
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        Erzincan’da çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yeniköy Kilimli Köyü arazisinde yangın çıktı.

        Köylülerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale ederek yerleşim alanlarına sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 5 dönüm arazideki yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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