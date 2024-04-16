Erzincan'da çıkan arazi yangını söndürüldü
Erzincan'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Erzincan’da çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Merkeze bağlı Yeniköy Kilimli Köyü arazisinde yangın çıktı.
Köylülerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale ederek yerleşim alanlarına sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 5 dönüm arazideki yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
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