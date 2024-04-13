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        Erzincan'da kurda işkence yapan kişi gözaltına alındı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesinde bir kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:45
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        Erzincan'da kurda işkence yapan kişi gözaltına alındı
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesinde bir kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Sosyal medyaya yansıyan, kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup, Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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