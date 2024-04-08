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        Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez bayram ikramiyesini Kızılaya bağışladı

        Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez, eşinden kalan emekli maaşına verilen bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:14
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        Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez bayram ikramiyesini Kızılaya bağışladı
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        Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez, eşinden kalan emekli maaşına verilen bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladı.

        Türk Kızılay Kan Bağış merkezine giden Karagülmez, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tamamını Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanlığına teslim edilmek üzere bağışladı.

        Karagülmez, devletin kendisine verdiği bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Kızılay her zaman bizim yanımızda, her zaman sıcak çorbası. Biz onu hissedip, görüyoruz. Her yerde Kızılay bizimle beraber. Helal olsun, ben parayı Kızılaya bağışlıyorum. Hiç kimse demesin ki maaşımız az yetmiyor. Biraz tasarruflu olun, biraz idareli harcayın her şeye yeter. Ülkemizi, milli savunmamızı düşünelim. Dört tarafımız düşman onları bilin görün. Biraz da kendimizden tasarruf yapalım, devletimiz kalkınsın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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