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        Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:20
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, maden sahasındaki çalışmaları inceleyip, kayıp işçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Aydoğdu, ailelere alanda aralıksız yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

        Olayın yaşandığı günden bu yana sürekli bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Aydoğdu, ayrıca çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerle toplantı yapıp bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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