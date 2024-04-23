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        Erzincan'da çocuk korusu, 23 Nisan'ı Altıntepe Kalesi'nde çektikleri kliple kutladı

        Erzincan'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Urartulardan kalan Altıntepe Kalesi'nde çektikleri kliple kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:25
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        Erzincan'da çocuk korusu, 23 Nisan'ı Altıntepe Kalesi'nde çektikleri kliple kutladı
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        Erzincan'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Urartulardan kalan Altıntepe Kalesi'nde çektikleri kliple kutladı.

        Erzincan Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 7 yıl önce kurulan çocuk korosu, kentteki 14 okuldan 7-14 yaş arası 36 çocuktan oluşuyor.

        Birçok ilde verdikleri konserler ve çektikleri kliplerle vatandaşların beğenisi kazanan çocuk korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve açık hava müzesine dönüştürülen Altıntepe Kalesi’nde klip çekti.

        Çocuklar "Gezsen Anadolu'yu" eseri seslendirdi. Tarihi kalede dron da kullanılan klipte öğretmenleri çocuklara eşlik etti.

        Kliple dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocuklar aynı zamanda kentte bulunan tarihi kalenin tanıtımına katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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