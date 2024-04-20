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        İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkarılan Adnan Keklik'in cenazesi defnedildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçi Adnan Keklik'in (42) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:31
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        İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkarılan Adnan Keklik'in cenazesi defnedildi
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçi Adnan Keklik'in (42) cenazesi toprağa verildi.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınlarınca alınan Keklik'in cenazesi, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi'ne getirildi.

        Törene, Keklik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ve vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrası Keklik'in cenazesi, ilçe mezarlığına götürüldü. Tabutuna, bakanlar Bayraktar ve Işıkhan'ın da omuz verdiği Keklik'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

        Bakanlar ve cenazeye katılanlar, işçinin yakınlarını teskin etmeye çalıştı, başsağlığı diledi.

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş ve 5 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün de Sabırlı Deresi bölgesinde işçilerden Adnan Keklik'in cenazesine ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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