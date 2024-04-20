İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkarılan Adnan Keklik'in cenazesi defnedildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş ve 5 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün de Sabırlı Deresi bölgesinde işçilerden Adnan Keklik'in cenazesine ulaşmıştı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrası Keklik'in cenazesi, ilçe mezarlığına götürüldü. Tabutuna, bakanlar Bayraktar ve Işıkhan'ın da omuz verdiği Keklik'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, Keklik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ve vatandaşlar katıldı.

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