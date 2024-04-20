İliç'teki maden faciasında 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçi, toprağa verildi
ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 işçiden, 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Adnan Keklik (42) toprağa verildi.
ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 işçiden, 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Adnan Keklik (42) toprağa verildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeni sahasında, 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden Adnan Keklik'in cansız bedenine dün sabah saatlerinde ulaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Adnan Keklik için İliç merkez Yusuf Demir Camisi’nde tören düzenlendi. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anagold Ülke Müdürü Cengiz Demirci, Keklik ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bayraktar ve Işıkhan, Adnan Keklik'in yakınlarını teselli etti.
Erzincan Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Adnan Keklik'in cenazesi toprağa verilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.
2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Faciada toprak altında kalan 9 işçiden sadece 2'sinin cansız bedenine ulaşılabildi. Çok sayıda iş makinesi ve personelin katıldığı aramalarda 5 Nisan günü işçilerden Uğur Yıldız'ın da cenazesi bulunmuştu. Yıldız, Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyünde toprağa verilmişti. Ekipler, 7 işçiye ulaşabilmek için çalışmasını sürdürüyor.
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