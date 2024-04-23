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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:13 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:13
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Kent genelinde 5 şüpheliyi yakalayan ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 37 bin 700 dolu makaron, 130 bin 100 boş makaron, kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 22 bin 500 sigara kağıdı, sigara dolum makinesi, metal arama detektörü, 1 tabanca, 103 tabanca fişeği, 7 şarjör, 3 av tüfeği, 230 kuru sıkı fişek ve 84 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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