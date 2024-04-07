Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

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