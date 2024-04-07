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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:44
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramada 180 kök kenevir, 7 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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