İliç'te toprak altından çıkartılan maden işçisi, son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın (33) cenazesi, Bakan Bayraktar'ın katılımıyla toprağa verildi.

İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e ait altın madeninde, 13 Şubat'ta yaklaşık 10 metreküp toprağın yamaçtan akması ile toprak altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın, dün akşam saatlerinde cenazesine ulaşıldı.1,5 yıl önce Gamze Yıldız (30) ile evlenen Uğur Yıldız için bugün cenaze düzenlendi. Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyündeki cemevindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Bayraktar, gözyaşı döken Uğur Yıldız'ın annesi Sevda (55), babası Ali Ekber (58) ve eşi Gamze Yıldız'a sarılarak teselli etti. Bayraktar, gözü yaşlı aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştürdü. Erdoğan, telefonla acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Yıldız'ın yakınları uzun süre tabuta sarılarak ağlarken, cenaze gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.