Maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız´ın cenazesi Erzincan´a getirildi

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki heyelanın meydana geldiği altın madeninde cansız bedenine ulaşılan Uğur Yıldız'ın (33) cenazesi Erzincan'a getirildi. Yıldız'ın cenazesi bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat günü maden ocağında yaşanan heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dün, önce Uğur Yıldız'ın da içerisinde bulunduğu kamyona ardından ise akşam saatlerinde Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Yıldız'ın cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere gece saatlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine getirildi. Yıldız´ın cenazesi burada yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.