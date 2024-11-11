Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde deprem çalıştayı düzenlendi

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye'de iki yılda bir yıkıcı depremlerin olduğunu, insanların bu duruma ciddi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde deprem çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye'de iki yılda bir yıkıcı depremlerin olduğunu, insanların bu duruma ciddi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

        EBYÜ Yanlızbağ Yerleşikesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda üniversitenin Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından "EBYÜ-DTE ve KOYOTO-DPRI 1. Ortak Çalıştayı" düzenlendi.

        Çalıştayda konuşan Levent, Türkiye'nin iki yılda bir yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İki yılda bir olması çok müthiş bir frekans. Bizlerin buna çok ciddi bir şekilde hazırlanması lazım." dedi.

        Levent, depreme kısa sürede hazırlanılamayacağını ifade ederek, "Bazı medyatik deprem hocaları sık sık çıkıp halkımıza seslenerek 'dikkatli olun' diyorlar. Ya Allah aşkına nasıl dikkatli olacağımızı söyleyin. Dikkatli olmak demek ne demek? Dikkatli olmak anlık bir şeydir. Halbuki depremde dikkatli olmak yıllara sari bir şey. Yani bugünden yarına hazırlanacağımız bir şey değil. Bugünden 50 sene sonrasına hazırlık yapacağımız bir şey." diye konuştu.

        EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ise 1939 Erzincan depreminin farkındalık tarihimizin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "1939 Erzincan depreminde kaybettiğimiz insan sayımızın o günkü nüfusumuza oranı şu ana kadar yaşadığımız bütün yıkıcı depremlerin yaklaşık 2 kat üzerindedir. Son yüzyılda yaşadığımız Erzincan, Kocaeli, Van, ve en son Kahramanmaraş depremlerindeki can ve mal kayıplarımız kabul edilebilir limitlerin çok ötesine geçmiştir. Bir yandan mühendislerimizin eğitim konusunu bir kez daha derinlemesine değerlendirmek zorunluluğu varken, diğer taraftan hiçbir teknik eğitimi olmayan uygulayıcıların evlerimizi depreme dayanıksız birer mezar haline getirmeleri durdurulmalıdır. Ülkemizde çalışanların sektörel bazda eğitim seviyesi belki de en düşük olanı inşaat sektörüdür. Problemi anlatamadığınız insanlar sizin çözümünüzün bir parçası asla olamazlar. Kayıtsız, sorumsuz, ve sorumluluktan kaçan ekiplerle depreme karşı savaşı asla kazanamayız."

        Çalıştaya, akademisyenler, AFAD yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da yüzeyi donan gölde buz pateni keyfi
        Erzincan'da yüzeyi donan gölde buz pateni keyfi
        Karasu Nehri'nde 55 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı
        Karasu Nehri'nde 55 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı
        Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
        Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
        Erzincan'da profesör atık malzemelerle çevre kirliliğine dikkati çekti
        Erzincan'da profesör atık malzemelerle çevre kirliliğine dikkati çekti
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı