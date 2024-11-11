Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde deprem çalıştayı düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye'de iki yılda bir yıkıcı depremlerin olduğunu, insanların bu duruma ciddi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

EBYÜ Yanlızbağ Yerleşikesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda üniversitenin Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından "EBYÜ-DTE ve KOYOTO-DPRI 1. Ortak Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Levent, Türkiye'nin iki yılda bir yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İki yılda bir olması çok müthiş bir frekans. Bizlerin buna çok ciddi bir şekilde hazırlanması lazım." dedi.

Levent, depreme kısa sürede hazırlanılamayacağını ifade ederek, "Bazı medyatik deprem hocaları sık sık çıkıp halkımıza seslenerek 'dikkatli olun' diyorlar. Ya Allah aşkına nasıl dikkatli olacağımızı söyleyin. Dikkatli olmak demek ne demek? Dikkatli olmak anlık bir şeydir. Halbuki depremde dikkatli olmak yıllara sari bir şey. Yani bugünden yarına hazırlanacağımız bir şey değil. Bugünden 50 sene sonrasına hazırlık yapacağımız bir şey." diye konuştu.

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ise 1939 Erzincan depreminin farkındalık tarihimizin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: