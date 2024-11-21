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        Erzincan'ın karlı dağlarında yaban keçisi sürüsü görüntülendi

        Erzincan'da koruma altındaki yaban keçileri, bir bölümü karla kaplı Munzur Dağları zirvesinde sürü halinde dolaşırken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:39
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        Erzincan'ın karlı dağlarında yaban keçisi sürüsü görüntülendi
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        Erzincan'da koruma altındaki yaban keçileri, bir bölümü karla kaplı Munzur Dağları zirvesinde sürü halinde dolaşırken görüntülendi.

        Erzincan ve Tunceli sınırlarında bulunan Munzur Dağları, kurt, bozayı, domuz, yaban keçileri gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçilerinin korunması ve popülasyonunun artması için çalışma yürütüyor.

        Bir bölümü karla kaplı Munzur Dağları zirvesinde sürü halinde dolaşan yaban keçileri dronla kayıt altına alındı.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, karlı zirvelerde dolaşan yaban keçilerinin görüntülerini "Bir Erzincan sabahı" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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