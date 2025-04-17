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        Erzincan'da tütün kaçakçılığı operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:56
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        Erzincan'da tütün kaçakçılığı operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan’da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüpheli V.Y ile A.K’nın iş yerine yapılan operasyonda ekipler, 512 koli içerisinde 5 milyon 120 bin dal bandrollü gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan V.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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