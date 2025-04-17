Erzincan'da tütün kaçakçılığı operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı
Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Erzincan’da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda şüpheli V.Y ile A.K’nın iş yerine yapılan operasyonda ekipler, 512 koli içerisinde 5 milyon 120 bin dal bandrollü gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan V.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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