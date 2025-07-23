Erzincan'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nergiz Türk B. (32) ve 1 yaşındaki Uzay B. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışanlar, yol kenarında çalışma yapan işçilerce çıkarıldı.

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