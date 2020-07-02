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Vali Makas, sel ve heyelanın yaşandığı köyde incelemelerde bulundu Erzincan Valisi Mehmet Makas: “Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi”

İHA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel ve heyelan afetinin ardından Vali Mehmet Makas, köyde incelemelerde bulundu. Vali Makas, "Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi" dedi.

Vali Makas, sel ve heyelanın yaşandığı köyde incelemelerde bulundu Erzincan Valisi Mehmet Makas: “Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi”

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel ve heyelan afetinin ardından Vali Mehmet Makas, köyde incelemelerde bulundu. Vali Makas, “Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi” dedi.
Günebakan köyünde akşam saatlerinde meydana gelen afetin hemen ardından Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer yetkililer köye gitti. Afetzede vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunarak incelemelerde bulunan Vali Makas, gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.
Vali Makas, “Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi. Cana gelse kimseye izah edemezdik biz bunu. Bu bölgede yapılaşma yok. Eğer kaçak yapılaşma varsa da onun tedbirini alırsınız. Kanun neyi emrediyorsa. Yarın bugün afet durumunda kimse kara kaşım kara gözüm buraya yapmamıza müsaade ettiniz deme doğru mu? Allah etmesin şurada bir tane evladımız ölse ne olurdu? Bunun için arkadaşlar bu da bize ders. Toparlayacağız bu yatakta ev yaptırmayacağız. Doğa verdiğini alıyor. Dolayısıyla tedbirimizi alacağız” diye konuştu.
Köyde iş makinalarıyla sel ve heyelanın zarar verdiği alanlarda çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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