Milletvekili Çakır’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, Milletvekili Burhan Çakır'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Milletvekili Burhan Çakır’a, AK Parti Tercan İlçe Başkanı Levent Seven ile Tercan Belediye Başkan vekili Asım Gökçe eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.