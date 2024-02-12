Snowboard 2. Etap Türkiye Şampiyonası Kurtuluş Kupası yarışları Erzincan'da başladı

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard 2. Etap Türkiye Şampiyonası Kurtuluş Kupası yarışları başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen, yarın sona erecek organizasyona, 19 ilden 11-15 yaş ile 15 yaş üstü toplam 253 sporcu katılıyor.

Sporcular, ilk gün düzenlenen yarışlarda derece yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

TKF İl Temsilcisi Bülent Demirel, gazetecilere, kentteki kayak merkezinin snowboard yarışları için son derece uygun bir zemine sahip olduğunu söyledi.

Organizasyonun sorunsuz bir şekilde devam ettiğini anlatan Demirel, şöyle konuştu.

"Organizasyon eksiksiz bir şekilde başlatmak için 2 gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok sayıda ilden sporcularımız burada yarışıyor. Yarışlar şu anda devam ediyor. Yarışları yarın öğlen yapılacak olan madalya töreni ile sonlandırmış olacağız. Erzincan'ın kurtuluşu dolaysıyla federasyonumuza bu yarışın burada yapılmasını sağladığı için çok teşekkür ediyoruz."

Uludağ Kayak Sporları Snowboard Kulübü sporcusu Demir Akçalı ise 5 yaşından beri snowboard yaptığını belirterek, "Ergan Dağı'nın pistlerini çok beğendik. Tabii şehri ve insanlarını da çok sevdik. Bu sporu herkes mutlaka denemeli çünkü çok eğlenceli bir spor." dedi.

Ankara'dan gelen Sertan Okan da 2,5 yaşından beri kayak yapan kızını yarışmalara getirdiğini anlattı.

Erzincan'ı çok sevdiklerini ifade eden Okan, "Biz Erzincan'ı çok seviyoruz bunun iki nedeni var. Bir kere pistleriniz çok geniş ve güzel." diye konuştu.