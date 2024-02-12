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        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:32
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        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Aydoğdu, mesajında, 13 Şubat'ın birlik ve beraberlik içerisinde azim ve inançla yazılan İstiklal Destanı'nın günü olduğunu belirtti.

        Bugünün sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda kardeşliğin ve birliğin de kutlandığı bir gün olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Çanakkale'de ve Sakarya'da düşmana boyun eğmeyen ecdadımız, Erzincan'da da aynı kahramanlığı göstererek bu kutsal toprakları korumuştur. Yüzyıllardır al bayrağımızın altında özgürce yaşadığımız bu topraklar, ebediyen bizim kalacak. Unutmayalım ki bu topraklar, atalarımızdan bizlere kalan kutsal bir emanettir ve biz bu emanete sonsuza dek sahip çıkacağız. Çünkü bizim, mazluma, mağdura, yalnıza destek olma gibi tarihi sorumluluklarımız var. Bağımsızlık ruhunu, 13 Şubat bilincini daima canlı tutacağız çünkü biz, imanımızın hakikatine, ruhumuzun sıhhatine ve idealimizin sonsuzluğuna güveniyoruz."

        Aydoğdu, geçmişten aldıkları güçle bağımsızlığı korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kazanılan bu büyük zaferi, vatandaşlarımızın refah içinde bir hayat sürmeleri için birlik ve beraberlik içinde şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayarak taçlandıracağız. Tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi, bugün de geçmişten aldığımız güçle bağımsızlığımızı koruyacak, geleceğimizi güvence altına alacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kahramanlık destanının yıl dönümünü yaşadıklarını anımsatan Aydoğdu, tüm Erzincanlıların gurur ve onur gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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