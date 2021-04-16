KUDAKA 134. yönetim kurulu toplantısı VKS üzerinden yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 134. yönetim kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
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