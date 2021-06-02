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Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu

İHA

Kaymakam Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu

Merhum İliç Kaymakamı Yüksel Borazanoğlu'nun vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle mevlidi şerif programı yapıldı.
23 Mayıs 2003 tarihinde seyir halindeki özel otomobilinin Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu vefat eden İliç Kaymakamı Yüksel Borazanoğlu ve eşi Neslihan Borazanoğlu için Yusuf Ziya Demir Camisinde mevlidi şerif okutuldu.
Programa İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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