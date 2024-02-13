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        FLAŞ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:58
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        AdaletBakanı Tunç: Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

        DHA-Gündem - Türkiye-Erzincan -

        2024-02-13 16:58:08

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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