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        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması (1)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:19
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        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması (1)
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        ERZİNCAN'ınİliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı.

        Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitmek için yola çıktı. Vali Aydoğdu'nun olay yerindeki incelemesinin ardından açıklama yapacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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