Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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