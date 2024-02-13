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        Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:11
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        Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

        Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

        Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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