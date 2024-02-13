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        Ergan Dağı zirvesinde paraşütle kayak yaptılar

        TÜRK ve İranlı toplam 3 sporcu, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü ve 'speed riding' olarak bilinen paraşütle kayak yaptı. Dağın zirvesinden paraşütle kayan sporcuların hızı 70 kilometreye kadar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:50
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        Ergan Dağı zirvesinde paraşütle kayak yaptılar
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        TÜRK ve İranlı toplam 3 sporcu, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü ve 'speed riding' olarak bilinen paraşütle kayak yaptı. Dağın zirvesinden paraşütle kayan sporcuların hızı 70 kilometreye kadar çıktı.

        Kente 12 kilometre, Erzincan Havalimanı'na 13 dakika mesafedeki Ergan Dağı Kayak Merkezi, Munzur Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 970 metre rakımda, toplam 17 kilometre uzunluğundaki pistlerinde kayakseverleri ağırlıyor. Yüzeyi buz tutan Ardıç Gölü kenarında yerli ve yabancıların kayak yapabildiği Ergan Dağı Kayak Merkezi, adrenalin sporlarına da ev sahipliği yapıyor. Yamaç paraşütü pilotları Ferdi Toy, Ali Zaimoğlu ve İranlı sporcu Mohsen Mansouri, yamaç paraşütleriyle Ergan Dağı'nda kayak yaptı. Kayak merkezinin 2 bin 970 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkan sporcular, paraşütlerini takıp kaydı. Saatteki hızları 70 kilometreye kadar çıkan sporcular, ilgiyle izlendi.

        'PİSTLER PARAŞÜTLE KAYAĞA ÇOK UYGUN'

        İranlı sporcu Mohsen Mansouri, "Yaklaşık 1 haftadır burada uçuyorum. Pist yamaç paraşütü ve 'speed riding' olarak bilinen paraşütle kayak için çok uygun. Yakın zamanda kendi öğrencilerimi getirip burada speed riding eğitimi de vermek istiyorum. Ergan Dağı'nı ve Erzincan'ı çok sevdim. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Dünyada buna benzer güvenli bir eğitim alanı görmedim. Pist çok sakin ve kalabalık değil. Speed riding sporuna çok elverişli" dedi.

        'SPEED FLYİNG' İÇİN MÜKEMMEL BİR YER'

        Profesyonel yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, "Ergan Dağı, hem kayak hem de snowboard için aynı zamanda kayak ve snowboard ile yapılan 'Speed flying' olarak bilinen paraşütle kayak için mükemmel bir yer. Bir süredir burada uçuşlar yapıyoruz. Burayı ve bu sporu Türkiye'de geliştirmek adına farklı denemeler, farklı projeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız sporla dünyada yeni bir branş oluşturabiliriz. Bununla ilgili ve yeni yarışma şekli oluşturabiliriz. Denemelerini yaptık. Gayet olumlu. Pist yeterince geniş bunun için. Bununla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı yaptıktan sonra belki önümüzdeki yıl burada yarışlar yapabiliriz" diye konuştu.

        'ERZİNCAN'DA BÜTÜN DOĞA SPORLARINA İZİN VAR'

        KHK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü ve yamaç paraşütü sporcusu Ali Zaimoğlu, kayak pistlerinde yamaç paraşütü ve paraşütle kayak yaptıklarını belirtti. Heyecan arayanları Erzincan'a beklediklerini söyleyen Zaimoğlu, "Erzincan'da kayak devam ediyor. Erzincan'ı diğer yerlerden ayıran en büyük özellik aslında bütün branşların aynı anda yapılabilmesi. Yani ben paraşütümü alıp Uludağ'da uçamayabilirim. Belki Erciyes'te izin vermezler ama Erzincan'da bütün doğa sporlarına izin var. Tabii ki kurallara uyularak yapıldığı takdirde" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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