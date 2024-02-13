Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

        Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

        Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

        Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması (1)
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması (1)
        Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
        Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
        SOLOTÜRK Erzincan semalarında gösteri yaptı
        SOLOTÜRK Erzincan semalarında gösteri yaptı
        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı törenle kutlandı
        Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı törenle kutlandı
        Erzincan'da yerli ve yabancı ekstrem sporcuları "yamaç paraşütüyle kayak" y...
        Erzincan'da yerli ve yabancı ekstrem sporcuları "yamaç paraşütüyle kayak" y...
        Ergan Dağı zirvesinde paraşütle kayak yaptılar
        Ergan Dağı zirvesinde paraşütle kayak yaptılar