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Attan düşen genç kız hayatını kaybetti Genç kızın organları 3 kişiye umut oldu

İHA

Attan düşen genç kız hayatını kaybetti Genç kızın organları 3 kişiye umut oldu

Erzincan’da attan düşen genç kız hastanede hayatını kaybetti. İlk etapta beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz’ün bağışladığı organları 3 kişiye umut oldu.
Erzincan merkezde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz en büyük tutkusu olan ata binerek arazide tur atmaya başladı. Kısa bir süre sonra atın ürkerek kaçması üzerine Songül Özsöz yere düşerek kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.
Özsöz'den alınan karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere ambulans uçakla Samsun'a götürüldü, diğer böbreği ise ambulansla Trabzon'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.
Songül Özsöz, dün hastanede hayatını kaybetti. Erzincan’da Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Songül öğretmenin acı haberi yakınlarını yasa boğarken geriye at üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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