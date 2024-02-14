Erzincan´daki maden faciası; ailelerin bekleyişi sürüyor (6)

'OLAYDANSONRA ULASAMADIK'

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak altında kalan 9 işçinin yakınları, maden ocağının olduğu bölgeye gelmeye devam ediyor. Acılı ailelerinin umutla bekleyişi sürüyor.

Kayıp 9 işçiden biri olan ve madende 8 yıldır çalışan Uğur Yıldız´ın (25) kayınpederi Hüsnü Çılgın, "İki gündür buradayız. Herhangi bir yetkili ile görüşemedik. Çalışmalar hakkında bilgimiz yok. Damadım burada. 24 saattir haber alamadık. Olay olduktan sonra aradık ulaşamadık. Burada sabahladık. Şu anda beklemedeyiz" dedi.

Diğer yandan Meteoroloji 12´nci Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından etkili olan sağanak sürüyor. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin yağış nedeniyle zorluk yaşadığı öğrenildi.