Erzincan'daki maden faciası; ailelerin bekleyişi sürüyor (7)

İliç'e bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu, maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olduğu öğrenildi.

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