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        Erzincan'daki maden faciası; ailelerin bekleyişi sürüyor (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:00
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        Erzincan'daki maden faciası; ailelerin bekleyişi sürüyor (7)
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        SOSYALMEDYA PAYLAŞIMINA GÖZALTI

        İliç'e bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu, maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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