Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması anı araç kamerasında
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağında toprak kayması anı bölgede bulunan bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağında toprak kayması anı bölgede bulunan bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Kamera kaydında, önde seyreden kamyonun, karşı yönden gelen başka bir kamyonla karşılaşması sırasında toprak kaymasının yaşandığı yer aldı.
Bunu fark eden sürücülerin hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.
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