Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

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Erzincan’da yağmur yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Erzincan Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 06 N 0206 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak takla attı, ardından şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan 2’i kadın 3 kişi AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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