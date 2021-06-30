Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu

İHA

Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu

Erzincan’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlara randevusuz korona virüs (Covid19) aşısı yapılıyor. Meydanda kurulan mobil aşı merkezinde ise vali vatandaşları aşı için ikna etti.
Erzincan kent merkezinde farklı noktalara mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlar kimliğini göstererek aşı olabilirken randevu almadan yoldan geçen vatandaşlarda aşı ikna timleri tarafından ikna edilerek aşılaması yapılıyor. Özellikle işlerinin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemeyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan aşılama noktasına giderek burada korona virüs aşısını yaptırıyor.
Öte yandan meydanda bulunan mobil aşı çadırında incelemelerde bulunmak üzere gelen Erzincan Valisi Mehmet Makas aşılamada çok il olarak iyi bir ilerleme elde edildiğini belirterek, “Erzincan’ın tam orta noktasında dört yolda korona ile ilgili hem Sinovac hem de Biontech aşısını yapmak üzere bir seyyar nokta oluşturduk. Tüm ilçelerimiz de aşılama faaliyetlerimiz var. Biontech dahil 8 ilçemizde de aşılama yapıyoruz ama daha da yaygınlaştırmak adına böyle bir çalışma yaptık. Ben öncelikle çalışma yapan İl Sağlık Müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Vatandaşımızın da teveccühü var. Erzincanımız da vaka oranlarımız biliyorsunuz 100 binde 50 binlere geriledi ama bu bizim için yeterli değil. Hedef sıfıra indirmek ve tamamen bu korona belasından kurtulabilmek ama bu noktada aşılamayı arttırmak gibi hedefimiz var. Şu an yarıştığımız, diğer illerle de yarışacağımız nokta aşılama oranlarını arttırmak. 1. doz aşıda aşağı yukarı yüzde 61’lere ulaştık. Hedefimiz bunu yüzde 70’in üzerine atabilmek. O noktada da arkadaşlarımız büyük bir emek sarf ediyorlar. Yaş oranları düşürüldü malumunuz. An itibariyle de baktığımız zaman yüzde 61’lerdeyiz ve 39. vilayetiz. Vakada da yükseklik noktasında 29. sıradayız. Hedefimiz 81’ kadar düşelim vaka oranında, bütün illerimizde de sıfırlansın. Aşı oranlarında da yüzde 70’in üzerinde ilk 10’lara girmek gibi bir gayemiz var. Ben özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşların verdiği destekle de bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

Vali Makas vatandaşları aşı olmaya ikna etti
Vali Makas, Covid19 mobil aşı uygulaması çadırının önünde yoldan geçen vatandaşlara aşı olup olmadıklarını sordu ve hayır cevabını alınca sağlık personelleri ile beraber iki vatandaşı aşı olmak için ikna etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aktürk: “Atatürk’ün Erzincan’a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Aktürk: “Atatürk’ün Erzincan’a ilk ...
Erzincan bu yaz spora doyacak
YEREL HABERLER Erzincan bu yaz spora doyacak
Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapattı Yolu açmamakta direnen mahalle sakinlerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu
YEREL HABERLER Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası ...
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
(Özel) Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
YEREL HABERLER (Özel) Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 62 bin 372 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı ...
Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
YEREL HABERLER Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya ...
Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı
YEREL HABERLER Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında ...