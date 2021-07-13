3 yaşındaki Zümre, şehit dayısı için Vali Makas'la fidan dikti



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da 15 Temmuz Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi. Etkinliğe katılan 3 yaşındaki Zümre Akkoyun, 1996 yılında Van Başkale'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen dayısı Mesut Koyun'un anısına Vali Mehmet Makas ile birlikte fidan dikti.

Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri anısına Ekşisu Mesire alanında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Özdemir Şan, daire müdürlerinin katıldığı etkinlikte Karaağaç, Akasya ve Dışbudak cinsi 500 fidan, şehitler anısına toprakla buluşturuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, memleketin her karışında şehit kanı bulunduğunu belirterek, bunların hatırlanabilmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Vali Makas ise "Burada yapıtığımız basit faaliyet değil. 15 Temmuz ülkemizin önemli dönemeçlerinden biridir, bunu bilmemiz gerekiyor. Hak ile batılın çatışması var. Biz de hakkın yanındayız ve biz dönüm noktasındayız. Biz böyle hataya bir daha düşmemek için 15 Temmuz'u unutmamamız ve unutturmamız gerekiyor" dedi.

Vali Makas, daha sonra 1996 yılında Van Başkale'de terör örgütü tarafından şehit edilen Jandarma Er Mesut Koyun anısına fidan dikti. Şehit askerin 3 yaşındaki yeğeni Zümre Akkoyun'la birlikte diktiği fidana cansuyunu da veren Vali Makas, tüm şehitlere rahmet diledi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-07-13 18:10:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.