“Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı” gerçekleştirildi

Yükseköğretim kurumlarının eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Kurumsal İzleme Programı çevrim içi toplantılarla gerçekleştirildi.

Beş oturumda gerçekleştirilen toplantıların ilki EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İzleme Takımı Üyeleri arasındaki görüşmeyle başladı.

İkinci oturuma, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Musrafa Fatih Ertugay, Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri katıldı. Rektör Levent’in kalite çalışmaları ve üniversite ile ilgili bilgilendirme sunumunun ardından Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci Kalite Güvence Sistemi, AraştırmaGeliştirme, Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı başlıkları hakkında, daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük EğitimÖğretim, Uluslararasılaşma ve Uzaktan Eğitim Sistemi başlıkları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Üçüncü oturum, EBYÜ Senato Üyelerinin katıldığı toplantıyla devam etti. Daha sonra, idari birim temsilcileri, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile koordinatörlüklerin yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı oturum gerçekleştirildi.

Son oturum ise EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İzleme Takımı Üyeleri arasındaki kapanış görüşmesiyle sona erdi. Kapanış görüşmesinde, İzleme Takımı Üyeleri 2018 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporunda EBYÜ için belirtilen gelişmeye açık yönlerin büyük çoğunluğunun yerine getirilmiş olduğunu ifade etti. Ayrıca, üniversitenin kalite süreçlerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan ve iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek üniversitede kalite bilincinin üst seviyede olduğu ve üst yönetimin bunu özümsediği vurgulandı. Rektör Levent ise İzleme takımı üyelerinin önerilerinin ve değerlendirmelerinin Üniversitemiz için yol gösterici olacağını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Yükseköğretim Kalite Kurulundan toplantılara, İzleme Takımı Üyeleri Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut (Takım Başkanı), Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdal Terzi (Akademik Değerlendirici), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Ekrem Öztürk (İdari Değerlendirici) ve Galatasaray Üniversitesi’nden Fidan Argun (Öğrenci Değerlendirici) katıldı.

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