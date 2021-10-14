Ballı Barajının tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'daki Ballı Barajının tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabileceğini kaydetti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindekilerle Ballı Barajı inşaatında, sulama pompaj istasyonları ile mertekli regülatöründe incelemelerde bulunuldu.

Yavuz, yaptıkları yatırımlarla Erzincan'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiklerini aktardı. Vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Yavuz, "Erzincan'ımızın hasretle beklediği Ballı Barajı'nın tamamlanması ile 10 bin 410 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

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